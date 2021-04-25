Hakan Çalhanoğlu Real Madrid'e gidiyor!

25 Nisan 2021 Pazar - 15:21
Milan'ın milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Avrupa
transfer piyasasını karıştıracak bir iddia gündeme geldi. İtalyan kulübü ile henüz yeni kontrat imzalamayan Hakan'ı, Real Madrid
'in istediği ifade edildi.
İspanyol devinin yöneticilerinin Hakan'ın form durumuyla yakından ilgilendiği ve sezon sonunda kendisine bir sözleşme önerebileceği kaydedildi.
SADECE REAL DEĞİL
Öte yandan Hakan'a Paris
Saint Germain ve Juventus
'un da ilgisinin olduğu biliniyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon toplam 37 maça çıkarken 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.