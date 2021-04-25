Hakan Çalhanoğlu Real Madrid'e gidiyor!

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu için Real Madrid iddiası ortaya atıldı.

25 Nisan 2021 Pazar - 15:21
İLGİLİ HABERLER
Flaş Mame Thiam yanıtı! 'İftira ve yalan' Udinese 4 attı Tolgay Arslan yıldızlaştı Yeni Malatyaspor: 2 Ankaragücü: 1 Fenerbahçe'ye kötü haber! Marega Al Hilal ile anlaşmak üzere Akhisarspor dayanamadı! Martins Chisom Onyebueke açıklaması

Milan'ın milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Avrupa transfer piyasasını karıştıracak bir iddia gündeme geldi. İtalyan kulübü ile henüz yeni kontrat imzalamayan Hakan'ı, Real Madrid'in istediği ifade edildi.
 
İspanyol devinin yöneticilerinin Hakan'ın form durumuyla yakından ilgilendiği ve sezon sonunda kendisine bir sözleşme önerebileceği kaydedildi.
 
SADECE REAL DEĞİL
 
Öte yandan Hakan'a Paris Saint Germain ve Juventus'un da ilgisinin olduğu biliniyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon toplam 37 maça çıkarken 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hakan çalhanoğlu real madrid
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Belhanda'nın yerine Rusların süper starı Alan Dzagoev Galatasaray'a geliyor... Belhanda'nın yerine Rusların süper starı Alan Dzagoev Galatasaray'a geliyor...
Hem taraftarların hem Terim'in sabrını taşırmıştı ! Galatasaray'da Luyindama'ya güle güleHem taraftarların hem Terim'in sabrını taşırmıştı ! Galatasaray'da Luyindama'ya güle güle Yunanistan dediler ama Martin Linnes Trabzonspor'a gidiyorYunanistan dediler ama Martin Linnes Trabzonspor'a gidiyor Beşiktaş - Kayserispor maçından sonra şok sözler! 'Sergen Yalçın çete...'Beşiktaş - Kayserispor maçından sonra şok sözler! 'Sergen Yalçın çete...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.