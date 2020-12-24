Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan kazandı! Milan 3-2 Lazio

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan, evinde Lazio'yu konuk etti. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 2 asistlik performans sergilediği mücadeleyi Milan 3-2 kazandı.

24 Aralık 2020 Perşembe - 8:32
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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi.
 
Mücadelenin 10. dakikasında Rebic ile öne geçen Milan'da ilk golün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sahne aldı ve 17. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
 
 
Lazio, 27. dakikada Luis Alberto ve 59. dakikada Immobile'nin kaydettiği gollerle geri dönüş yaptı.
 
Son sözü 90+2. dakikada yine Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Hernandez söyledi ve Milan, Lazio'yu 3-2 mağlup ederek 34 puanla liderliğini sürdürdü. Lazio ise 21 puanda kaldı.
 
 
 

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Etiketler: Hakan Çalhanoğlu milan italya
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