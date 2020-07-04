Halil Altıntop, Bayern Münih'in U16 takımını çalıştıracak

Eski milli futbolcu Halil Altıntop'un Bayern Münih'in genç takımında antrenörlük yapacak.

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:11
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Sırasıyla Schalke 04, Kaiserlautern ve Augsburg formalarıyla Bundesliga'da 351 maçta top koşturan Halil Altıntop, aktif futbola veda ettikten sonra antrenörlük çalışmalarına başlamıştı. VFB Stuttgart'ın teknik heyetinde 6 ay gibi bir süre yer alan Halil Altıntop, 4'üncü lig ekiplerinden Schwaben'de de antrenör olarak görev yaptı.
 
HALİL ALTINTOP: ÇOK HEYECANLIYIM
 
Halil Altıntop gelecek sezon Bayern Münih'in U16 takımında antrenörlük görevi yapacak olmasıyla ilgili olarak, "Genç oyuncular anlamında Bayern Münih, Avrupa çapında bir adres durumunda. Böyle bir grubun bir parçası olacağım için çok sevinçli ve heyecanlıyım“ dedi.
 
 

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