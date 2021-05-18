Halil Dervişoğlu bombası! Cimbom acele etmedi ama...

Ancak EURO 2020 kadrosuna seçilen genç yeteneğin, turnuvada patlama yapma ihtimali ve sonrasında piyasasının çok yükselebileceği endişesi, Sarı-Kırmızılılar'ı acele etmeye zorluyor. Oyuncuyu kiralarken herhangi bir bedel ödemeyen Galatasaray cephesi, İngiliz kulübünün, "Zorunlu satın alma maddesi olsun" önerisini geri çevirdiği için pişman. Şimdi, Brentford'un talep edeceği bonservis bedeli bekleniyor.