Halil Dervişoğlu bombası! Cimbom acele etmedi ama...

18 Mayıs 2021 Salı - 8:40
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak
'ın bizzat yürütmek zorunda kaldığı bir transfer görüşmesi daha var. Fanatik
'in haberine göre; İngiltere
'nin Brentford takımından kiralanan ve geç de olsa süre almaya başladıktan sonra parmak ısırtan bir performans sergileyen 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun bonservisi Galatasaray
tarafından isteniyor.
Ancak EURO 2020 kadrosuna seçilen genç yeteneğin, turnuvada patlama yapma ihtimali ve sonrasında piyasasının çok yükselebileceği endişesi, Sarı-Kırmızılılar'ı acele etmeye zorluyor. Oyuncuyu kiralarken herhangi bir bedel ödemeyen Galatasaray cephesi, İngiliz kulübünün, "Zorunlu satın alma maddesi olsun" önerisini geri çevirdiği için pişman. Şimdi, Brentford'un talep edeceği bonservis bedeli bekleniyor.