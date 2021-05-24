Halil Dervişoğlu'nun bonservisi Galatasaray'ı şok etti

‘MAÇLARIMIZIN BİTMESİNİ BEKLEYECEKSİNİZ’

Brentford yetkililerinin geçtiğimiz ocak ayında Halil’i kiralarken, “Sözleşmesine satın alma opsiyonu koyalım ve 10 milyon Euro gibi bir rakam yazalım” diyen Galatasaray yöneticilerine de aynı cevabı verdiği öğrenildi. Ocak 2020’de 3 milyon Euro’ya Sparta Rotterdam’dan transfer ettiği Halil ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz kulübünün genç golcüden beklentisinin çok büyük olduğu, bu nedenle de 10 milyon Euro’dan aşağı bir rakama kesinlikle satmayacağı bildirildi. (Hürriyet)