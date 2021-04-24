Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray kiralık olarak gelen Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes ile 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 9:10
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G.Saray, bir yandan ligi olabilecek en iyi yerde bitirmenin mücadesini verirken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. İlk etapta devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes’in durumlarını netleştiren sarı kırmızılılar, iki oyuncunun takımda kalması yönünde karar aldı. Yönetim öncelikle Halil Dervişoğlu’nun bonservisi için İngiltere’nin Brentford takımına 1-1,5 milyon Euro arası bir teklif sunacak.
 
Halil Dervişoğlu da kalmak istiyor
 
Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed’in yokluğunda şans bulduğu Göztepe ve Trabzonspor maçlarında Halil’in çabukluğunu, süratini ve ön alanda yaptığı presi çok beğenen teknik direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki oyuncu için uzun vadeli düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, potansiyelli ve gelişime açık bir oyuncu olarak gördüğü Halil’den sadece santrforda değil, her iki kanatta da katkı alınabileceği görüşünde. Yönetim önümüzdeki günlerde Brentford yetkilileriyle temasa geçip, bonservisini satın almak istediğini bildirecek. Galatasaray’ın bonservis pazarlığındaki en büyük kozu ise Halil Dervişoğlu ve ailesinin tavrı olacak.

 
Gedson Fernandes ile 1 yıl daha
 
Ümit Milli Takımımız’da da forma giyen Halil, Brentford’a gidip Championship’te oynamaktansa Galatasaray’da kalıp kariyerini Türkiye’de sürdürmek istiyor.

 
Sarı kırmızılı formayla 6 maça çıkıp toplam 175 dakika sahada kalan Halil, Göztepe karşılaşmasında 2 asist yapmıştı. Galatasaray, Brentford’dan bedelsiz olarak kiraladığı Halil’e 6 ay için 3 milyon TL ödeyecek.
 
Sarı kırmızılılar, bonservisi Benfica’da bulunan Gedson Fernandes’i ise gelecek sezon da kiralık olarak takımda tutmak istiyor. Sezon bitmeden masaya oturulacak olan Portekiz kulübünün bu konuda fazla bir zorluk çıkarmadan ‘Evet’ demesi bekleniyor. (Hürriyet)

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Etiketler: halil dervişoğlu gedson fernandes galatasaray
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