Haluk Levent açıkladı: Emre, Merih ve Fatih'ten örnek hareket

Emre Kılınç, Merih Demiral ve Fatih Aksoy, İzmir'de meydana gelen depremde afetzedelere yardım elini uzattı.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 21:04
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Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek olurken, futbolcular Emre Kılınç, Merih Demiral ve Fatih Aksoy depremzedelere yardım elini uzattı.
 
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Galatasaray forması giyen Emre Kılınç'ın 150, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın 300 ve Alanyaspor'da top koşturan Fatih Aksoy'un ise 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.
 
Haluk Levent, sosyal medyadan böyle duyurdu:
 
"Galatasaray futbolcusu sevgili Emre Kılınç 150 ailenin temel gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç! Varol kardeşim!"
 
"'Buradan İtalya’dan gelişmeleri takip ediyorum çok üzüldüm. Geçmiş olsun İzmir!' dedi. Ve 300 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Teşekkürler Merih!
 
"Sevgili Fatih Aksoy kardeşimiz aradı. 100 ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Sevgili Fatih, çok sağ ol!"

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Etiketler: deprem yardım Merih Demiral Fatih Aksoy Emre Kılınç
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