Hamit Altıntop'tan istifa açıklaması

Adı sık sık istifa haberleriyle anılan Hamit Altınop konu hakkında flaş bir açıklama yaptı.

13 Şubat 2021 Cumartesi - 14:12
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TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un Arda Turan, Oğulcan Cağlayan ve diğer kararlar sonrası görevinden istifa ettiği iddia edilmişti.
 
Ersin Düzen'e konuşan Hamit Altıntop, ''TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile konuştum. Bazı internet sitelerinde, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.'' sözlerini kullandı.
 
Hamit Altıntop'un istifa iddiaları bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri olurken Ersin Düzen, Twitter'dan ayrıca ''Hamit Altıntop, kariyeri, bilgisi ve donanımı ile hem futbolumuz hem de TFF için çok kıymetli...'' paylaşımını yaptı.
 
Altıntop'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevleri bulunuyor.

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Etiketler: hamit altıntop istifa
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