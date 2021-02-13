Hamit Altıntop'tan istifa açıklaması

Ersin Düzen'e konuşan Hamit Altıntop, ''TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile konuştum. Bazı internet sitelerinde, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi.'' sözlerini kullandı.

Hamit Altıntop'un istifa iddiaları bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri olurken Ersin Düzen, Twitter 'dan ayrıca ''Hamit Altıntop, kariyeri, bilgisi ve donanımı ile hem futbolumuz hem de TFF için çok kıymetli...'' paylaşımını yaptı.