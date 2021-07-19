Hamsik'ten açıklama! 'Hocamızla konuştum ancak...'

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzon spor, Riva'da kamp çalışmalarına devam ediyor. EURO 2020 sonrası tatile çıkan Marek Hamsik, dün kampa katıldı, bugün ise basın mensuplarının karşısına çıktı. Yıldız futbolcu önemli değerlendirmelerde bulunurken, Napoli ile Trabzonspor 'u karşılaştırdı.

İşte Hamsik'in açıklamalarından öne çıkanlar...





Trabzon'a geldiğim için çok mutluyum. Burada herkes futbol için yaşıyor. Umarım Napoli'de olduğu gibi burada da taraftarları memnun ederim.

Napoli'de Maradona'nın rekorunu kırmak benim için çok güzel bir duyguydu ama o rekor artık Mertens'e ait. Ancak ben geçmişi konuşmak yerine geleceğe bakıyorum.

Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ediyorum harika karşılama için. Trabzonspor taraftarları da Napoli taraftarı gibi takımına çok bağlı. Bireysel hedefim yok, kulübün bir parçası olmak istiyorum. En iyisini yapmak istiyorum. Gol ve asist yaparsam daha mutlu olurum.

Gelmeden önce bazı futbolcu arkadaşlarımla konuştum. Bana yardımcı oldular. Çin ve İsveç kariyerim oldu. İsveç'i seçme sebebim EURO 2020'ye fit gitmek içindi. Şimdi buradayım ve hazırım. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.

Buraya seçme sebeplerimden biri Trabzonspor taraftarının tutkusu, aşkı...





Napoli'de de benzer bir durum vardı. Önemli oyuncular takımımıza katıldı. Bunun sonucu beklentiler yüksek. Hocamızla konuştum ancak daha buradaki ikinci günüm. Takımdaki pozisyonun hakkında hocamızla konuşacak vaktimiz olacak.

Şehre bakınca sizinle aynı saç tarzına sahip olan gençleri görünce mutlu olursunuz, ben de oluyorum. Bu saç stili bana şans getirdi. Ben de bu stille olmaya devam edeceğim.

Trabzonspor ile karşılaştığımız maçı hatırlıyorum, sonradan girmiştim o maça. O zaman eski statta oynamıştık, şimdi yeni bir stadımız var ve orada oynamak için sabırsızlanıyorum.