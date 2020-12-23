Hamza Hamzaoğlu 6 maçtır kaybetmiyor! Alanyaspor: 1 Yeni Malatyaspor: 1

2 hafta önce Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'a da kaybetmedi...

23 Aralık 2020 Çarşamba - 17:59
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Süper Lig'de 14. hafta maçında Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
 
Alanyaspor'un golünü 32. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 60. dakikada Adem Büyük'ten geldi. Üç maçtır gollerini devam eden Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon 10 karşılaşmada 7 gole ulaştı.
 
Hafta sonu Denizlispor'a kaybeden Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'a da takıldı ve puanını 27 yaparak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 6 haftadır yenilmeyen Yeni Malatyaspor, Alanya'da berabere kalmasının ardından puanını 20 yaptı.
 
Süper Lig'de hafta sonu Alanyaspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.
 

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Etiketler: alanyaspor malatyaspor
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