Hamza Hamzaoğlu 6 maçtır kaybetmiyor! Alanyaspor: 1 Yeni Malatyaspor: 1

Süper Lig'de 14. hafta maçında Alanya spor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor'un golünü 32. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 60. dakikada Adem Büyük'ten geldi. Üç maçtır gollerini devam eden Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon 10 karşılaşmada 7 gole ulaştı.

Hafta sonu Denizlispor 'a kaybeden Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'a da takıldı ve puanını 27 yaparak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 6 haftadır yenilmeyen Yeni Malatyaspor, Alanya'da berabere kalmasının ardından puanını 20 yaptı.