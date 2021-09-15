Hangi 'benden daha yetenekli' dedi G.Saray Enes Sali'yi...

Farul Constanta'da oynayan 15 yaşındaki Türk asıllı yetenek Enes Sali Galatasaray'ın dikkatini çekti.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 11:36
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Hagi'nin takımı Farul Constanta ile 2 gün önce Romanya 1. Lig'inde gol atarak tarihe geçen Enes Sali'nin Galatasaray 'a izlenmesi için tavsiye edildiği öğrenildi.
 
Romanya tarihe geçti!
 
Enes Sali takımının, Acadamica Clienceni'yi 5-0 yendikleri lig maçında gol atarak Romanya tarihine geçti. 23 Şubat 2006 Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş 202 günlük olarak Romanya liginin gol atan en genç oyuncusu oldu.
 
Florya'ya gelemedi!
 
Hagi'nin sahibi ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta 5 Eylül'de Milli Takım arasında Florya'da Galatasaray'la hazırlık maçı yaptı. Enes Sali Romanya alt yaş gruplarında milli takıma çağrıldığı için Florya'ya gelemedi. Ancak bu hazırlık maçı öncesi Romanya'dan gelen heyet Fatih Terim'le bir araya geldi. Romanya'da işadamı olan Ali İslambey bu görüşmede Constanta'nın genç yıldızı Enes Sali'den Fatih Terim'e bahsetti.
 
Bu arada, Hagi, Florya'daki maçın rövanşı için Galatasaray'ı Ekim ayındaki milli arada Romanya'ya davet etti. Sarı-Kırmızılı kulübün programı uygun olursa Ekim ayında bu maçın rövanşı için Romanya'ya gidecek. Enes Sali'nin rövanş maçında Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.
 
Hagi: Enes benden daha yetenekli!
 
Bu arada Galatasaray efsanesi Hagi'nin Enes Sali için "Benden daha yetenekli, onun hakkında çok güzel şeyler duyacaksınız. Çok yetenekli biri. Onun kadar yetenekli oyuncuyu bulmak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.
 
Scout ekibi takipte!
 
Galatasaray scout ekibinin Enes Sali dışında Farul Constanta takımından Popescu'nun oğlu Nicholas Popescu ve bir oyuncuyu daha takibe aldığı belirtiliyor.
 
Enes Sali Barcelona'da oynadı!
 
15 yaşında tarihe geçen Enes Salı, Kanada doğumlu ve 2 sezon Barcelona'nın alt yapısı La Masia'da forma giydi. Barcelona sonrası genç Türk oyuncu daha sonra Hagi'nin takımı Farul Constanta'nın alt yapısına girdi. (Fanatik)

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