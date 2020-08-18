Hannover’in transferdeki hedefi Tolgay Arslan

Almanya 2. Ligi’nde mücadele eden Hannover 96, Tolgay Arslan’la görüştü ve yıldız oyuncuya gelecek projesini anlattı. Yeni sezonda 1. Lig’e çıkmayı hedefleyen Kenan Koçak’ın hocalığını yaptığı kulübün, Fenerbahçe ile yakında masaya oturacağı öğrenildi.

18 Ağustos 2020 Salı - 11:09
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Sarı-Lacivertliler’in orta saha oyuncularından Tolgay Arslan’a, Almanya 2. Ligi’nde mücadele eden Hannover 96’nın talip olduğu öğrenildi. Hannover’in, Tolgay’la ciddi şekilde ilgilendiği ve kafalarındaki projeyi de yıldız futbolcuyla paylaştıkları bildirildi. Yeni sezonda 1. Ligi hedefleyen ve bu doğrultuda ciddi bir hazırlık içinde olan Hannover’in, sağlam bir kadroyla istediği hedefe ulaşmaya çalışacağı öğrenildi. Tolgay’ın da yakından tanıdığı kulübün Türk teknik direktörü Kenan Koçak’ın, tecrübeli oyuncuya hedeflerini tüm detaylarıyla anlattığı bildirildi.
 
Ya bonservisiyle ya da kiralık
 
Alman ekibinin, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almak istediği, ancak bu gerçekleşmez ise kiralık formülüyle bu işi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Kanarya’dan yaklaşık 2 milyon Euro alan Tolga için Hannover’in, yakında Fenerbahçe ile masaya oturacağı ve bu transfer konusunda tüm şartları masaya yatıracağı ifade edildi.
 
 

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