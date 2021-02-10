Harun Tekin'e sürpriz yerden eleştri!

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın Kübalı smaçörü Salvador Hidalgo, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir maçında hatalı goller yiyen Harun Tekin'i eleştirdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba - 16:39
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Salvador Hidalgo'dan kaleci Harun Tekin'e eleştiri...
 
Başakşehirli Gulbrandsen'in ikinci golünün ardından çileden çıkan Hidalgo, "Beyler bu kaleci ne yapıyor? İki pozisyonda da yanlış yerdeydi. Eğer 10 kişiyle oynuyorsanız bu tip hatalar yapamazsınız. İlk golde; ön direğin uzağındaydı. İkincisinde ise kendisini bir orta saha oyuncusu zannetti. Haydi kardeşim, şansını kullan" şeklinde sert ifadeler kullandı.
 
Hidalgo ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe'de hakem kararlarıyla savaşan tek bir oyuncu bile göremiyorum. Fikir sahibi olmaksızın herkesin öğretmenin her söylediğini kabul ettiği bu çocuk bahçesi de nedir?" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: hidalgo harun tekin fenerbahçe
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