Harun Tekin Kasımpaşa'da!

29 Haziran 2021 Salı - 7:46
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı yaşanıyor.
Altay Bayındır'ın gösterdiği müthiş performans ile yedek kulübesine mahkum olan Harun Tekin
'in yeni adresi belli oldu. Sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Harun Tekin, Süper Lig ekibi Kasımpaşa
ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
RESMEN AÇIKLANDI
Kasımpaşa açıklamasında "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık
sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz
Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerini kullandı.
İstanbul temsilcisinin transferi kısa süre için resmen açıklaması bekleniyor. 2,75 milyon euroya Bursaspor
'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun geçtiğimiz sezon 8 maçta forma giydi, kalesinde 9 gol gördü.