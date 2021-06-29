Harun Tekin Kasımpaşa'da!

Bursaspor'dan 2 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Harun Tekin Kasımpaşa'ya imza attı.

29 Haziran 2021 Salı - 7:46
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Altay Bayındır'ın gösterdiği müthiş performans ile yedek kulübesine mahkum olan Harun Tekin'in yeni adresi belli oldu. Sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Harun Tekin, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
 
RESMEN AÇIKLANDI
 
Kasımpaşa açıklamasında "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerini kullandı.
 
İstanbul temsilcisinin transferi kısa süre için resmen açıklaması bekleniyor. 2,75 milyon euroya Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun geçtiğimiz sezon 8 maçta forma giydi, kalesinde 9 gol gördü.

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Etiketler: harun tekin kasımpaşa
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