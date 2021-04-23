Harun Tekin: Tökezlemeye başladılar şampiyon olacağız

"HIRSIMIZI GÖSTERDİK"



Lig uzun bir maraton. Güzel karşılaşmalar oldu, kötü giden zamanlar oldu ama ayağa kalkmasını bildik. Mücadelemize devam ediyoruz. Son maç bana da görev geldi, ben de elimden geleni yaptım. Başakşehir zordaydı ama kazanmasını bildik. İyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Biz ne kadar istediğimizi ve hırsımızı gösterdik.

"BİZ BİR AİLEYİZ"



Son haftalarda birlik ve beraberlik arttı. Biz bir aileyiz, böyle olursa başarı gelir. Bundan sonra da böyle devam edecek.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



Beşiktaş ile aramızda 3 puan fark var ama biz ona bakmıyoruz. Maç maç bakacağız ve bütün maçları kazanarak şampiyon olacağız. Hep birlikteyiz, güzel bir aile olduk. Hocamız, başkanız, herkes inanıyor. Sahada bunu göstereceğiz ve şampiyon olacağız.

"BİRBİRİMİZE DESTEK VERİYORUZ"



Altay Bayındır inşallah sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek. Birlik içerisindeyiz, sürekli yanımızda. Altay Bayındır güçlü bir insan ve güçlü şekilde geri gelecektir. Sakatlığımda sürekli aradı, görüntü konuştuk. Kovid olduğum için yanıma gelemediler. Şimdi ben onu arıyorum ve birbirimize destek veriyoruz.

"ATLATMASI ZOR OLDU"



Ciddi bir sakatlık geçirdim. Sonrasında herkes destek oldu, hepsine teşekkür ederim. Yüzümde ciddi kırıklar oldu, atlatması zor oldu. Şu an atlattım, kafamda sıkıntı yok. Kariyerimin en zor zamanlarıydı ama kimse bana bunu hissettirmedi. Pozisyonu hayal olarak biraz hatırlıyorum. Aslında pek de hatırlamak istemiyorum. Herkesin hayatında sakatlıklar olabiliyor, işimizin parçası.

"İNŞALLAH F.BAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞARIM"



Şampiyonluk başka bir duygu. İnşallah Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarım. Şampiyonlukta katkım olursa, en rahat insan ben olurum. Benim de katkım olursa mutlu olurum.

"RAKİBİMİ STRESE SOKUYORUM"



Penaltıda son ana kadar bekliyorum, rakibimi strese sokuyorum. Penaltı aslında vuran oyuncu avantajında olan bir şey. Ben analiz ediyorum, hislerimi de kullanıyorum, bazen şans da yanımda oluyor. Ancak her şeyin başı çalışmak.

"DUYGUSAL ANLAR YAŞADIM"



Uzun süre oynamadım, şanssız bir sezon geçirdim. Penaltıdan sonra arkadaşlarımın bana geldiğini görünce duygusal anlar yaşadım. İnsanız, bazen böyle duygusal anlar oluyor. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah mutlu sona ulaşırız.

"RAKİPLER TÖKEZLEMEYE BAŞLADI"

