Harun Tekin ve Cisse'ye teklif yağıyor

Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor ve Giresunspor'un Harun Tekin'e, Manisaspor'un ise Papis Cisse'ye talip olduğu ortaya çıktı.

23 Mayıs 2021 Pazar - 14:21
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Kaleci Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sonrasında sezonun son haftalarında kaleye geçen Harun Tekin ile Erol Bulut'un sezon başında ısrarlı talebi üzerine alınan Papiss Cisse'ye teklifler gelmeye başladı.
 
Yeni dönemde takımda süre alma şansları çok düşük gözüken bu ikiliyle Süper Lig'in yeni takımları Giresunspor ve Adana Demirspor'un ilgilendiği bilgisine ulaşıldı.
 
Öte yandan 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselmeyi başaran Manisa FK da Cisse'ye talip oldu.

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Etiketler: cisse harun tekin adana demirspor giresunspor
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