Hasan Ali Kaldırım imzayı attı! Galatasaray derken...

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği konuşuluyordu. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyadan başlattığı 'gitsin' kampanyasına ise Fenerbahçe Yönetimi'nden tepki gelmişti. Milli sol bek sonunda kararını verdi ve imzayı attı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 9:37
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Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
 
Hasan Ali için daha önce Galatasaray iddiaları gündeme gelmiş ancak milli futbolcu bunu yalanlamıştı.
 
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.
 
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği belirtildi.
 
 

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