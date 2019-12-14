Hasan Ali ve Zajc, Sivas maçında yok

14 Aralık 2019 Cumartesi - 16:42
Fenerbahçe'de Demir Grup Sivas
spor maçının kadrosuna Hasan
Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses alınmadı.
İşte Sivas maçı kafilesi:
Kafilemiz: Altay
, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam
, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.
Sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı
hisseden Hasan Ali Kaldırım
kafilede yer almamaktadır. Yapılan tetkikler ve çekilen mr sonrasında oyuncuların son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.