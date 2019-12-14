Hasan Ali ve Zajc, Sivas maçında yok

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc alınmadı. Sabah antrenmanında sakatlanan iki futbolcunun Sivas kafilesinde yer almadığı açıklandı. Ayrıca sakatlığı süren Victor Moses da maç kadrosunda yer almayan oyunculardan oldu.

14 Aralık 2019 Cumartesi - 16:42
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Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses alınmadı.
 
İşte Sivas maçı kafilesi:
 
Kafilemiz: Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.
 
Sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafilede yer almamaktadır. Yapılan tetkikler ve çekilen mr sonrasında oyuncuların son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
 

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