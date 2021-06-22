Hastaneden Mustafa Reşit Akçay açıklaması!

Covid 19 hastalığına yakalanan Mustafa Reşit Akçay hakkında KTÜ Farabi Hastanesi açıklamalarda bulundu.

22 Haziran 2021 Salı - 13:03
İLGİLİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu'nun kontratı dikkat çekti! Sergen Yalçın'dan sonra Salih Uçan şoku! Şener ve Lucas Lima'dan sonra şimdi de Peter Zulj! Burak Elmas mazbatasını aldı Paulinho bombası! Galatasaray harekete geçti

Geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle Trabzon'da yoğun bakıma kaldırılan Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.
 
KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği: ''Tedavisine devam edilmektedir''
 
COVID-19 Hastalığı sonrasında evinde oksijen ve ilaç tedavisi görmekte iken, üç gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, başka bir kurumdan hastanemize sevk edilen Sn. Mustafa Reşit AKÇAY'ın hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi devam etmektedir.
 
Hastamızın genel durumu orta düzeyde olup, yüksek akımlı oksijen altında ve ilaç tedavisi ile kan oksijen düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır. Genel durumunda bir iyileşme ya da kötüye gidiş gözlenmemiştir. Yoğun çaba ile hastamızın eski sağlığına kavuşması için gayret gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: KTÜ Farabi Hastanesi mustafa reşit akçay
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kaleye Uğurcan geçti 3 Avrupa devi Altay Bayındır için İstanbul'a gelmeye karar verdi Kaleye Uğurcan geçti 3 Avrupa devi Altay Bayındır için İstanbul'a gelmeye karar verdi
Ali Koç'tan Sergen Yalçın'a telefon! Fenerbahçe masaya oturmaya hazırlanıyorAli Koç'tan Sergen Yalçın'a telefon! Fenerbahçe masaya oturmaya hazırlanıyor Şok etkisi yaratacak detay! Neden istifa etmediği ortaya çıktı! 1 hafta sonra...Şok etkisi yaratacak detay! Neden istifa etmediği ortaya çıktı! 1 hafta sonra... O da Terim gibi seçimleri beklemiş! Galatasaray'da ikinci Belhanda dönemi...O da Terim gibi seçimleri beklemiş! Galatasaray'da ikinci Belhanda dönemi...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.