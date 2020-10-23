Hat-trick yapan Yusuf Yazıcı haftanın 11'inde

A Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Sparta Prag maçındaki performansıyla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı

23 Ekim 2020 Cuma - 15:14
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Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
 
Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.
 
Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:
 
Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).
 
Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).
 
Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).
 
Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).
 

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Etiketler: yusuf yazıcı uefa
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