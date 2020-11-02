Hatay'da 2 gol atıldı kazanan çıkmadı

Mücadele adeta fırtına gibi başladı. Deplasman ekibi Sivasspor, 6. dakikada Gradel'le öne geçti. Bu gole cevap ise gecikmedi. Ev sahibi takım 8. dakikada Akintola ile skora denge getirdi.

İlk 45 dakikalık dilim 1-1 sona erdi.

Hatayspor'da Ruben Ribeiro 65 ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.