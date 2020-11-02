Hatay'da 2 gol atıldı kazanan çıkmadı

Süper Lig'de oynanan Hatayspor - Sivasspor karşılaşması 1-1 sona erdi.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 22:45
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Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti.
 
Mücadele adeta fırtına gibi başladı. Deplasman ekibi Sivasspor, 6. dakikada Gradel'le öne geçti. Bu gole cevap ise gecikmedi. Ev sahibi takım 8. dakikada Akintola ile skora denge getirdi.
 
İlk 45 dakikalık dilim 1-1 sona erdi.
 
Hatayspor'da Ruben Ribeiro 65 ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
 
Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 5 maça çıkan Hatayspor 8 puana yükselirken, 6 karşılaşma oynayan Sivasspor da 8 puana ulaştı.
 

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Etiketler: hatayspor sivasspor
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