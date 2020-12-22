Hatayspor 0-1 Trabzonspor

Hatayspor, Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

22 Aralık 2020 Salı - 15:59 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 18:35
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Süper Lig'de 14. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.
 
İlk yarısında önemli bir pozisyonun olmadığı maçın ikinci yarısında özellikle ev sahibi Atakaş Hatayspor önemli pozisyonlar buldu. İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde Hatayspor birçok gol pozisyonu üretti. Ancak Uğurcan Çakır yaptığı 5 net kurtarışla gole izin vermedi. Trabzonspor, 74. dakikada Vitor Hugo'nun attığı golle galibiyete ulaştı.
 
Adana Demirspor ile oynanan kupa maçında iki gol atan Vitor Hugo, Hatayspor maçını da boş geçmedi 2 maçta 3 gole ulaştı.
 
Abdullah Avcı yönetiminde 6 lig maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu 6 maçta 6 gol atan Trabzonspor, kalesinde 2 gol gördü.
 
Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 20'ye yükseltti. Sahasında bu sezon ilk kez mağlup olan Hatayspor 21 puanda kaldı.
 
Süper Lig'de hafta sonu Hatayspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.
 
ÖZKAN SÜMER İÇİN SAYGI DURUŞU
 
Bu arada karşılaşma öncesi, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
 
 

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Etiketler: Hatayspor Trabzonspor
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