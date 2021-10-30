Hatayspor 1 - Beşiktaş 0

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanında da galibiyet peşinde.

30 Ekim 2021 Cumartesi - 16:01 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 16:13
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.
 
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
 
Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
 
İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu
 
 
Hatayspor: 1 - 0 :Beşiktaş
 
HATAYSPOR: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Riberio, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf
 
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi
 
 
6. dakikada Lobjanidze Hatay'ı öne geçiren golü attın. 1-0
 
 

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Etiketler: Hatayspor Beşiktaş süper lig
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