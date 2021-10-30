Hatayspor 1 - Beşiktaş 0

30 Ekim 2021 Cumartesi - 16:01
| Son Güncelleme : 30 10 2021 - 16:13
Beşiktaş, Spor
Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatay
spor'a konuk oluyor.
Ligin 10. haftasında Galatasaray
'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor
ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul
'daki karşılaşmada Beşiktaş
rakibine 7-0 üstünlük kurdu
Hatayspor: 1 - 0 :Beşiktaş
HATAYSPOR: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Riberio, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal
, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi
6. dakikada Lobjanidze Hatay'ı öne geçiren golü attın. 1-0