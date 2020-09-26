Hatayspor 1-0 Kasımpaşa, Göztepe 2-2 Gaziantep FK

26 Eylül 2020 Cumartesi - 16:03
| Son Güncelleme : 26 09 2020 - 18:00
Süper Lig ’in 3. haftasında Hataspor sahasında Kasımpaşa
'yı 1-0 mağlup ederken Göztepe de Gaziantep
ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Hatayspor 1-0 Kasımpaşa
5. dakikada Atakaş Hatayspor
'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Diouf'un şutuna Kasımpaşa savunması ayak koyunca, pozisyon kornerle sonuçlandı.
17. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Selim Ilgaz, ön direkte topa kafayla vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ramazan
'da kaldı.
25. dakikada ceza sahasında topu alan Yusuf Abidoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
37. dakikada orta sahada topu kapan Varga, ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
57. dakikada Hatayspor'u öne geçiren golü Diouf attı. 1-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok
Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa, Rayene, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz
, Dos Santos, Mesut Çaytemel, Traore, Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tarkan
Serbest, Sadiku, Pavelka, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan
, Carius, Varga, Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj
Sarı kartlar: Dk. 36 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 45 1 Mesut Çaytemel (Atakaş Hatayspor)
Göztepe 2-2 Gaziantep FK
Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.
61. dakikada Brown Ideye attığı golle Göztepe'yi öne geçirdi. 2-1
90. dakikada Maxim penaltıdan Gaziantep'e eşitliği getiren golü attı. 2-2
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Brown Ideye
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Jefferson, Olkowski, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir
, Andre
Gol: Dk. 7 Muhammet Demir (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Alpaslan Öztürk, Dk. 43 Halil Akbunar (Göztepe)