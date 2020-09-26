Hatayspor 1-0 Kasımpaşa, Göztepe 2-2 Gaziantep FK

Süper Lig ’in 3. haftasında Hataspor sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken Göztepe de Gaziantep ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

26 Eylül 2020 Cumartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 18:00
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Süper Lig ’in 3. haftasında Hataspor sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederken Göztepe de Gaziantep ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
 
Hatayspor 1-0 Kasımpaşa
 
5. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza  sahasında topla buluşan Diouf'un şutuna Kasımpaşa savunması ayak koyunca,  pozisyon kornerle sonuçlandı.
 
17. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Selim  Ilgaz, ön direkte topa kafayla vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci  Ramazan'da kaldı.
 
25. dakikada ceza sahasında topu alan Yusuf Abidoğlu'nun şutunda,  meşin yuvarlak auta gitti.
 
37. dakikada orta sahada topu kapan Varga, ceza sahasına kadar girip  kaleciyle karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Munir gole izin  vermedi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
 
57. dakikada Hatayspor'u öne geçiren golü Diouf attı. 1-0
 
 
Stat: Antakya Atatürk 
 
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok
 
Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa, Rayene, Selim Ilgaz, Gökhan  Karadeniz, Dos Santos, Mesut Çaytemel, Traore, Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf
 
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tarkan Serbest, Sadiku, Pavelka,  Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Carius, Varga, Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj
 
Sarı kartlar: Dk. 36 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 45 1 Mesut Çaytemel  (Atakaş Hatayspor)
 
 
 
Göztepe 2-2 Gaziantep FK
 
Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan  Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in  bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
 
28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu  kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
 
32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin  yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
 
45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan  Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
 
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.
 
50. dakikada Soner Aydoğdu Göztepe'nin golünü attı. 1-1
 
61. dakikada Brown Ideye attığı golle Göztepe'yi öne geçirdi. 2-1
 
90. dakikada Maxim penaltıdan Gaziantep'e eşitliği getiren golü attı. 2-2
 
Stat: Gürsel Aksel 
 
Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener
 
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç  Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro,  Brown Ideye
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais,  Jefferson, Olkowski, Güray Vural,   Maxim, Muhammet Demir, Andre
 
Gol: Dk. 7 Muhammet Demir (Gaziantep FK)
 
Sarı kartlar: Dk. 37 Alpaslan Öztürk, Dk. 43 Halil Akbunar (Göztepe)
 
 
 

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Etiketler: Süper Lig Hatayspor Kasımpaşa Göztepe Gaziantep FK
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