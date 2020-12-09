Hatayspor 2 hafta sonra kazandı!

Hatayspor'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor -Erzurum BB maçı oynandı. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.

Hatayspor'un golleri 41. dakikada Diouf, 47. dakikada Osman Çelik (KK) ve 57. dakikada Akintola'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 15'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Erzurum spor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.

Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak. Erzurum BB ise aynı haftada sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.