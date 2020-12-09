Hatayspor 2 hafta sonra kazandı!

Hatayspor, evinde Erzurumspor'u 3-0 yendi.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 22:46
İLGİLİ HABERLER
Konyaspor 2-0 Erzurumspor / Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir G.Saray maçı öncesi Hatayspor'da 4 korona vakası Erzurumspor Hüseyin Çimşir ile anlaştı Erzurumspor Mehmet Özdilek ile resmen yollarını ayırdı Erzurumspor'un listesinde 4 aday var

Hatayspor'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor-Erzurum BB maçı oynandı. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.
 
Hatayspor'un golleri 41. dakikada Diouf, 47. dakikada Osman Çelik (KK) ve 57. dakikada Akintola'dan geldi.
 
Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 15'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.
 
Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak. Erzurum BB ise aynı haftada sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hatayspor erzurumspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İşte Galatasaray'ın '6' numarası! Gelirse Atiba etkisi yaratır İşte Galatasaray'ın '6' numarası! Gelirse Atiba etkisi yaratır
Herkes diz çöktü! Pierre Webo'nun göz yaşları...Herkes diz çöktü! Pierre Webo'nun göz yaşları... Paris'te tarihi anlar! Herkes diz çöktü ve...Paris'te tarihi anlar! Herkes diz çöktü ve... Ve Galatasaray transfer görüşmelerine başladı!Ve Galatasaray transfer görüşmelerine başladı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.