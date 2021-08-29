Hatayspor 5 - 0 Alanyaspor

Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u farklı mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

29 Ağustos 2021 Pazar - 0:05
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Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
 
Mücadelenin ilk dakikalarından itibaren rakibine büyük bir üstünlük kuran Hatayspor, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı.
 
Hatayspor'un gollerini; 4. dakikada Adama Traore, 18. dakikada Saba Lobzhanidze, 42. dakikada Ruben Riberio, 60. dakikada El Kaabi ve 90+2'de Kamara kaydetti.
 
Sezonun ilk galibiyetini alan Hatayspor, puanını 4'e yükseltti. Alanyaspor ise 3 puanda kaldı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
4. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Traore'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Lobjanidze'nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
35. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Davidson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
42. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışından sol çaprazdan Ribeiro'nun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

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