Hatayspor - Alanyaspor maçı başladığı gibi bitti!

Süper Lig'de 25. hafta maçında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Üst sıraları da yakından ilgilendiren mücadele 0-0 sona erdi.

Konuk ekip Alanyaspor deplasmanda olmasına rağmen golü daha fazla arayan bir görüntü sergiledi. Alanyaspor'un savunmasındaki boşluklaran yararlanmak isteyen Hatayspor, Strahil Popov'un 45. dakikada ikinci sarı kartla atılmasının ardından 10 kişi oynamasının sıkıntısını çekti. Mücadelede gol olmayınca, Hatayspor ve Alanyaspor 1'er puanla haftayı kapattı.

Evinde 4 haftadır kazanamayan Hatayspor 36, deplasmanda 3 haftadır kazanamayan Alanyaspor ise 42 puana ulaştı.