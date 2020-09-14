Hatayspor - Başakşehir: 2-0

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin 36. dakikasında Selim Ilgaz ile öne geçen Hatayspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Son sözü 90. dakikada Barbosa söyledi ve Hatayspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon Başakşehir ise yeni sezona puansız başladı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

47. dakikada Başakşehir'de Visca'nın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topu Hatayspor savunması uzaklaştırdı.

59. dakikada Gökhan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Mert kurtardı.

70. dakikada Başakşehir'de Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Demba Ba yükseldi ama kafayı vuramadı.

90. dakikada savunma arkasına sızan Barbosa'nın kayarak yaptığı vuruş kaleci Mert'e de çarpıp ağlarla buluştu.