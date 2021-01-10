Hatayspor - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

10 Ocak 2021 Pazar - 18:10
Süper Ligin 18. haftasında Beşiktaş
, Atakaş Hatayspor
'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yerleşen Beşiktaş, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Ligdeki ilk sezonunda Atakaş Hatayspor ise 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Selim, Boupendza
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar