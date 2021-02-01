Hatayspor Boupendza için Galatasaray'dan 10 milyon euro istedi

Galatasaray transferin son saatlerinde forvet takviyesi yapmak için atağa kalktı. Hatayspor 'dan Aaron Boupendza ile ilgilenen Galatasaray , Süper Lig ekibiyle transfer teması kurdu.

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TRT Spor 'da açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, "Galatasaray, Boupendza transferi için görüşmelere başladı. Udinese ve Krasnodar'ın 5 milyon euro teklifini Hatayspor reddetmişti. Başakşehir transfer etmek istemişti. Şu anda ada Galatasaray görüşme aşamasında." diye konuştu.

HATAYSPOR ASBAŞKANI TRANSFER GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI



Öte yandan TV 100'e konuşan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan Boupendza için 10 milyon euro istedik. Galatasaray ile görüştük. Abdurrahim bey ile görüştük. Beni aradı. Biz 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklife masaya oturmayacağımızı ilettik. Sadece Galatasaray değil, birçok ligden teklif var." dedi.

"YERİNE ALACAĞIMIZ FUTBOLCU HAZIR"



"Boupendza transferinde takas formülü olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda bilmiyorum yani, yok, oynayamaz." dedi. Ardından "Boupendza giderse arayışınız var mı?" sorusuna cevap veren Ethem Sunar, "Bulduk bile." ifadelerini kullandı.

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