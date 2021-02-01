Hatayspor Boupendza için Galatasaray'dan 10 milyon euro istedi

Galatasaray'ın talip olduğu Boupendza için Hatayspor 10 milyon euro fiyat çekti.

01 Şubat 2021 Pazartesi - 9:29
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Galatasaray transferin son saatlerinde forvet takviyesi yapmak için atağa kalktı. Hatayspor'dan Aaron Boupendza ile ilgilenen Galatasaray, Süper Lig ekibiyle transfer teması kurdu.
 
CANLI YAYINDA AÇIKLADI
 
TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, "Galatasaray, Boupendza transferi için görüşmelere başladı. Udinese ve Krasnodar'ın 5 milyon euro teklifini Hatayspor reddetmişti. Başakşehir transfer etmek istemişti. Şu anda ada Galatasaray görüşme aşamasında." diye konuştu.
 
HATAYSPOR ASBAŞKANI TRANSFER GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI
 
Öte yandan TV 100'e konuşan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan Boupendza için 10 milyon euro istedik. Galatasaray ile görüştük. Abdurrahim bey ile görüştük. Beni aradı. Biz 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklife masaya oturmayacağımızı ilettik. Sadece Galatasaray değil, birçok ligden teklif var." dedi.
 
"YERİNE ALACAĞIMIZ FUTBOLCU HAZIR"
 
"Boupendza transferinde takas formülü olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda bilmiyorum yani, yok, oynayamaz." dedi. Ardından "Boupendza giderse arayışınız var mı?" sorusuna cevap veren Ethem Sunar, "Bulduk bile." ifadelerini kullandı.
 
HABERİ YOK, KARARI BİZE BIRAKTI
 
"Boupendza, Galatasaray'a transferi için ne diyor?" sorusunu da yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Haberi yok. Şu anda bize çok mutlu. Ben burada birkaç sene oynamak istiyorum diyor. Tabii o da kararı bize bıraktı. Biz 10M€ altındaki teklife masaya oturmayacağız." dedi.

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Etiketler: Boupendza galatasaray
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