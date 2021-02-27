Hatayspor Boupendza'sız da kazanıyor

Boupendza'nın olmadığı haftada Ankaragücü ile evinde karşı karşıya gelen Hatayspor, can havlindeki rakibini 3-1 yendi.

27 Şubat 2021 Cumartesi - 15:42
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Süper Lig'de 27. hafta maçında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ankaragücü deplasmanda 1-0 öne geçti ama maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Hatayspor oldu.
 
Ankaragücü'nün golünü 16. dakikada Torgeir Börven kaydetti. Hatayspor'un golleri 45 ve 55. (P) dakikada Mame Biram Diouf, 65 (P) ve 75. dakikada Babajide Akintola'dan geldi.
 
Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Ankaragücü'nde forma giyen Joseph Paintsil kırmızı kart gördü.
 
Hatayspor'da Mame Briam Diouf, 25. lig maçında 10 gol attı. Babajide Akintola ise 22 lig maçında 6 kez fileleri havalandırdı.
 
Aaron Boupendza'nın cezası nedeniyle oynamadığı maçta kazanan Hatayspor puanını 45'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.
 
Süper Lig'de çarşamba günü Hatayspor, Sivasspor'a konuk olacak. Aynı gün Ankaragücü, Galatasaray'ı ağırlayacak.

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Etiketler: hatayspor ankaragücü
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