Hatayspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

12 Aralık 2020 Cumartesi - 13:23 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 13:42
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
 
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
 

Hatayspor 1-0 Fatih Karagümrük
 
11. dakikada Selim Ilgaz attığı golle Hatay'ı öne geçirdi. 1-0
 
Hatayspor: Munir; Popov, Yusuf, Pablo, Burak; Sackey, Aabid, Selim, Adama, Akintola; Diouf
Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, N'diaye, Sabo, Ndao, Jimmy, Sobiech
 
 

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Etiketler: Hatayspor Fatih Karagümrük süper lig
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