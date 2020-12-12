Hatayspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

12 Aralık 2020 Cumartesi - 13:23
| Son Güncelleme : 12 12 2020 - 13:42
Atakaş Hatay
spor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Hatayspor 1-0 Fatih Karagümrük
11. dakikada Selim Ilgaz attığı golle Hatay'ı öne geçirdi. 1-0
Hatayspor: Munir; Popov, Yusuf, Pablo, Burak; Sackey, Aabid, Selim, Adama, Akintola; Diouf
Karagümrük: Viviano, Ramazan
, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, N'diaye, Sabo, Ndao, Jimmy, Sobiech