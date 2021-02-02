Hatayspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

02 Şubat 2021 Salı - 15:07
| Son Güncelleme : 02 02 2021 - 16:40
39'Mücadele Mert Hakan'ın tedavisinin ardından tekrar hareketlendi.
38'Mesut Özil kulübeden çıktı saha kenarında ısınmaya gitti.
38'Hatayspor'da Mesut yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
31'ALTAY ÇIKARDI! Selim'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Popov sert vurdu Altay
köşeye giden topu kornere çeldi.
29'Ev sahibi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
27'DIŞARI GİTTİ! Sol kanatta topla buluşan Boudendza dönerek ceza alanına girdi karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.
25'GOL Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Samuel rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu, Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlara gitti. 0-1
22'Ozan ceza alanına yönelen Thiam'ı kaçırmak istedi ancak top hızlı auta gitti.
22'Mücadele hakem atışıyla tekrar başladı.
21'Pablo Santos, Yusuf'un yerine oyuna dahil oluyor.
21'Yusuf'un sakatlığı ciddi görünüyor, Hatay
spor'da bir zorunlu değişiklik olacak.
16'Fenerbahçe atağında Ozan ceza alanı dışından şansını denedi top yandan auta gitti.
13'Hatayspor atağında sol kanattan Mesut'un ortasını Szalai kafayla uzaklaştırdı.
12'SON ANDA! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte boş pozisyondaki Valencia'dan önce Yusuf ayak koyarak tehlikeyi önledi.
9'Konuk ekip sol kanattan geldi Valencia topla birlikte ceza alanına girdi ancak savunma zamanında müdahale ederek tehlikeyi önledi.
8'Caner'in ikinci kez kullandığı kornerde karambolde top Munir'de kaldı.
7'Caner'in sol kanattan kullandığı kornerde Boupendza topu kornere gönderdi.
6'SON ANDA! Valencia'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü Caner tekrar kaleye vurdu Munir'den seken top kornere gitti.
5'Fenerbahçe atağında Caner ceza alanına çevirmek istedi, top Popov'un eline çarptı. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak
2'Szalai sol kanatta hareketlenen Thiam'ı düşündü uzun oynadığı pasın şiddetini ayarlayamayınca top auta gitti.
1' Ve maç başladı...
Süper Lig heyecanı Hatayspor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor...
Hatayspor 11’i: Munir, Strahil Popov, Jean-Claude Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Aaron Boupendza, Adama Traore, Selim Ilgaz, Mame Biram Diouf.
Fenerbahçe 11’i:
Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Atilla Szalai, Caner Erkin
, Luiz Gustavo, Ozan Tufan
, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş.