Hatayspor - Kasımpaşa, Göztepe - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig ’in 3. haftasında Hataspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlarken, Göztepe de Gaziantep'i konuk ediyor.

26 Eylül 2020 Cumartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 16:10
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Süper Lig ’in 3. haftasında Hataspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlarken, Göztepe de Gaziantep'i konuk ediyor.
 
 
Hatayspor 0-0 Kasımpaşa
 
Atakaş Hatayspor'un ilk 11'i: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Traore, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Hajradinovic, Pavelka, Aytaç, Varga, Carius
 
Göztepe 0-1 Gaziantep FK
 
7. dakika Muhammet Demir (0-1)
 
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye Brown
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Papy, Tosca, Morais, Jefferson, Olkowski, Maxim, Güray, Andre, Muhammet
 
 

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Etiketler: Süper Lig Hatayspor Kasımpaşa Göztepe Gaziantep FK
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