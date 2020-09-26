Hatayspor - Kasımpaşa, Göztepe - Gaziantep FK (CANLI)

26 Eylül 2020 Cumartesi - 16:03
| Son Güncelleme : 26 09 2020 - 16:10
Süper Lig ’in 3. haftasında Hataspor sahasında Kasımpaşa
'yı ağırlarken, Göztepe de Gaziantep
'i konuk ediyor.
Hatayspor 0-0 Kasımpaşa
Atakaş Hatayspor
'un ilk 11'i: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Aabid, Traore, Selim, Gökhan, Barbosa, Diouf
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan
, Hadergjonaj, Tarkan
, Brecka, Yusuf, Sadiku, Hajradinovic, Pavelka, Aytaç, Varga, Carius
Göztepe 0-1 Gaziantep FK
7. dakika Muhammet Demir (0-1)
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye Brown
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Papy, Tosca, Morais, Jefferson, Olkowski, Maxim, Güray, Andre, Muhammet