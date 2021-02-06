Hatayspor Kasımpaşa karşısında şov yaptı

06 Şubat 2021 Cumartesi - 15:28
Süper Lig'de 24. hafta maçında Kasımpaşa
ile Hatayspor
karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Hatayspor oldu.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Aaron Boupendza, 72. dakikada Rayane Aabid, 84. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90+1. dakikada Adama Traore kaydetti. Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza, 21. lig maçında 17. golüne ulaştı. Adama Traore ise ilk golünü Kasımpaşa ağlarına bıraktı.
Kasımpaşa'nın tek golü 56. dakikada Isaac Thelin'den geldi. Kasımpaşa'nın devre arasında Anderlecht'ten transferi olan İsveçli futbolcu, 7. lig maçında 3. golünü attı.
Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 38'e yükseltti. Kasımpaşa 26 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Galatasaray
'a konuk olacak. Hatayspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.