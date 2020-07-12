12 Temmuz 2020 Pazar - 19:42
TFF 1. Lig'in 33. haftasında 8 maç oynandı. Bu sonuçlarla birlikte Hatayspor
, Süper Lig'e yükseldi. İkincilik ve play-off, son hafta oynanacak maçlarla belirlenecek.
İşte günün sonuçları;
Boluspor 0-1 Akhisarspor
İstanbulspor 1-0 Osmanlıspor
Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük
Ümraniyespor 2-3 Adana
Demirspor
Bursaspor 2-2 Menemenspor
Adanaspor 1-2 Hatayspor
BB Erzurumspor, aldığı galibiyetle son haftaya ikinci sırada girmeyi başardı. Adana Demirspor ise Ümraniyespor engelini 3-2 ile geçti ve 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
İşte ikincilik ve play-off yarışı;
2) Erzurum(59 puan)
3 ) Adana Demirspor(58 puan)
4) Akhisarspor(57 puan)
6) Karagümrük(53 puan)