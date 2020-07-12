TFF 1. Lig'in 33. haftasında 8 maç oynandı. Bu sonuçlarla birlikte Hatayspor , Süper Lig'e yükseldi. İkincilik ve play-off, son hafta oynanacak maçlarla belirlenecek.

İşte günün sonuçları;

Boluspor 0-1 Akhisarspor

İstanbulspor 1-0 Osmanlıspor

Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük

Bursaspor 2-2 Menemenspor

Adanaspor 1-2 Hatayspor

BB ERZURUMSPOR VE ADANA DEMİRSPOR AVANTJALI

BB Erzurumspor, aldığı galibiyetle son haftaya ikinci sırada girmeyi başardı. Adana Demirspor ise Ümraniyespor engelini 3-2 ile geçti ve 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

İşte ikincilik ve play-off yarışı;

2) Erzurum(59 puan)

3 ) Adana Demirspor(58 puan)

4) Akhisarspor(57 puan)

6) Karagümrük(53 puan)