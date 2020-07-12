Hatayspor Süper Lig'e yükseldi

TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

12 Temmuz 2020 Pazar - 19:42
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TFF 1. Lig'in 33. haftasında 8 maç oynandı. Bu sonuçlarla birlikte Hatayspor, Süper Lig'e yükseldi. İkincilik ve play-off, son hafta oynanacak maçlarla belirlenecek.
 
İşte günün sonuçları;
 
Altay 0-1 BB Erzurumspor
 
Boluspor 0-1 Akhisarspor
 
İstanbulspor 1-0 Osmanlıspor
 
Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük
 
Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor
 
Bursaspor 2-2 Menemenspor
 
Altınordu 3-1 Giresunspor
 
Adanaspor 1-2 Hatayspor
 
BB ERZURUMSPOR VE ADANA DEMİRSPOR AVANTJALI
 
BB Erzurumspor, aldığı galibiyetle son haftaya ikinci sırada girmeyi başardı. Adana Demirspor ise Ümraniyespor engelini 3-2 ile geçti ve 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
 
İşte ikincilik ve play-off yarışı;
 
2) Erzurum(59 puan)
 
3 ) Adana Demirspor(58 puan)
 
4) Akhisarspor(57 puan)
 
5) Bursaspor(56 puan)
 
6) Karagümrük(53 puan)
 
7) Altay(51 puan)

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