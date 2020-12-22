Hatayspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

Hatayspor, Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

22 Aralık 2020 Salı - 15:59
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16:00'da başlayan ve Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
 
İLK 11'LER
 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
 
HATAYSPOR: Munir; Popov, Billong, Pablo, Katranis; Aabid, Ruben Ribeiro; Akintola, Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf
 
Geride kalan 13 haftada 17 puan toplayan ve Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor Kasım ayı içerisinde tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'yı takımı başına getirmişti. Abdullah Avcı ile çıktığı ilk iki müsabakadan 6 puan çıkaran Bordo-Mavİli takım Sivasspor ve Kayserispor ile berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a penaltı atışları ile veda eden Trabzonspor geçtiğimiz hafta sonu Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla devirmeyi başardı. 
 

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Etiketler: Hatayspor Trabzonspor
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