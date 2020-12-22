Hatayspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

22 Aralık 2020 Salı - 15:59
16:00'da başlayan ve Antakya
Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Abd
ülkadir Bitigen yönetiyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
HATAYSPOR: Munir; Popov, Billong, Pablo, Katranis; Aabid, Ruben Ribeiro; Akintola, Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf
Geride kalan 13 haftada 17 puan toplayan ve Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor
Kasım ayı içerisinde tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'yı takımı başına getirmişti. Abdullah Avcı ile çıktığı ilk iki müsabakadan 6 puan çıkaran Bordo-Mavİli takım Sivasspor
ve Kayserispor
ile berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda Adana
Demirspor'a penaltı atışları ile veda eden Trabzonspor geçtiğimiz hafta sonu Karadeniz
derbisinde Çaykur Rizespor
'u 2-1'lik skorla devirmeyi başardı.