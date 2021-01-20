Hayali hep Galatasaray'dı! 12 maç kaldı

Galatasaray'a 9 yıl sonra geri dönen Arda Turan hayaline kavuşmasına az kaldı.

SÖZLEŞME OPSİYONU



Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, bu sezonda Süper Lig'de 12 maçta daha ilk 11'de başlarsa sözleşmesini otomatik olarak 1 yıl daha uzatacak.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 12 MAÇ!



Şu ana kadar Galatasaray 'da ilk 11'de (Süper Lig) 10 maça başlayan Arda Turan'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için Süper Lig'de kalan 23 maçın en az 12'sinde ilk 11'de başlaması gerekiyor.

MAAŞ ARTIŞI 1 MİLYON EURO



Galatasaray'da 4 milyon TL'lik sabit transfer ücreti alan Arda Turan, sözleşmesinin uzaması durumunda maaşını 5 milyon TL sabit ücrete çekecek.

HAYALİ HEP GALATASARAY



Galatasaray'da bir yıl daha forma giyerek sarı-kırmızılı forma altında jübilesini yapmak isteyen Arda Turan, futboldan sonra da kariyerine sarı-kırmızı kulüpte profesyonel bir görevde devam etmenin kendisinin en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getirmişti.