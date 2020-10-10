Hazırlık maçında protesto

Trabzonspor'dan Süper Lig'deki hakem kararları için protesto geldi.

Trabzonspor'da futbolcular, Erzurum spor ile oynanan hazırlık maçında hakem kararlarını protesto etmek amacıyla 30 saniye hareketsiz bekledi. Karşılaşmaya başlayan Bordo-Mavili oyuncular topu rakibe bıraktıktan sonra hareketlenmedi.

EDDIE NEWTON: "BIKTIK, USANDIK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, karşılaşma sonrasında protestoları ile ilgili konuştu.

Newton, yapılan hatalar için harekete geçme kararı aldıklarını söylerken, "Kulüp olarak artık aleyhimize alınan kararlardan bıktık ve usandık. Yöneticilerimizle, oyuncularımızla, başkanımızla konuştuğumuzda bir şey yapmamız gerektiğine karar verdik. Umuyorum bu mesaj yerine ulaşmıştır ve bu durumun ne kadar can sıkıcı olduğu anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

KAZANAN ERZURUMSPOR

Hazırlık maçını kazanan taraf ligin yeni ekibi Erzurumspor oldu. Karşılaşma 2-1 ev sahibinün üstünlüğü ile sona erdi.