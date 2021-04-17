Helenex Yeni Malatyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Süper Lig'in 35. haftasındaki Helenex Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi - 17:08
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4. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanattan açılan  ortaya iyi yükselen Berkan İsmail Kutlu'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan  dışarıya gitti.
 
10. dakikadaki Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan Karim  Hafez'in ceza sahasına ortasında Umut Bulut, topa istediği gibi vuramadı. Meşin  yuvarlak auta çıktı.
 
14. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç Özbir ile karşı  karşıya kalan Davidson'un vuruşunda, Ertaç Özbir'e çarpan top kornere gitti.
 
27. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan İsmail  Kutlu'nun şutunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.
 
38. dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un çektiği sert şutta top,  kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
 
İlk yarı golsüz sona erdi.
 
 
Stat: Yeni Malatya 
 
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
 
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallace, Karim  Hafez, Ahmed Ildız, Zeki Yavru, Acquah, Fofana, Adem Büyük, Umut Bulut
 
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje,  Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Kadzior, Babacar
 
Sarı kartlar: Dk. 30 Acquah, Dk. 35 Hadebe (Helenex Yeni  Malatyaspor)
 

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Etiketler: Helenex Yeni Malatyaspor süper lig Aytemiz Alanyaspor
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