Helenex Yeni Malatyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Süper Lig'in 35. haftasındaki Helenex Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 18:20
İLGİLİ HABERLER
Aytemiz Alanyaspor: 3 - Yukatel Denizlispor: 2 Kasımpaşa: 0 - Helenex Yeni Malatyaspor: 0 Alanyaspor'dan flaş açıklama! 'İtibarsızlaştırılıyoruz' Dün yediği gollerden sonra Marafona'dan özür Konyaspor 36 yaptı rahatladı!

Süper Lig'in 35'inci haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 64'üncü dakikada Hadebe kaydetti.
 
4'üncü dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Berkan'ın vuruşunda top az farkla kalenin yanında dışarıya gitti.
 
14'üncü dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere gitti.
 
38'inci dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un sert şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı. 
 
54'üncü dakikada Umut'un şutu kaleci Marafona'dan sekti. Seken topu önünde bulan Fofana, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 
 
64'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen ataktan Hafez ortasını yaptı. Kale önünde boş durumdaki Hadabe'nin dokunuşunda top ağlara gitti: 1-0.
 
65'inci dakikada Adem Büyük'ün pasında sol kanatta topla buluşan Fofana, ceza sahası içindeki Umut Bulut'u gördü. Umut'un düzgün vuruşunda top ağlara gitti ancak öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 
 
90+5'inci dakikada Salih'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Tzvellas'ın dokunduğu top direkten oyuna alanına geri döndü. 
 
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
 
STAT: Yeni Malatya
 
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
 
HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir- Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Acquah (Dk. 46 Kubilay), Zeki Yavru (Dk. 90+4 Bülent), Fofana (Dk. 89 Ndizeye), Ahmed lldız, Adem Büyük (90+4 Malle), Umut Bulut
 
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Kadzior (Dk. 76 Bareio), Berkan Kutlu (Dk. 68 Mustafa), Efkan Bekiroğlu (Dk. 68 Salih), Davidson, Babacar (Dk. 86 Tayfur Bingöl)
 
GOL: Dk. 64 Hadebe (Yeni Malatyaspor)
 
SARI KARTLAR: Acquah, Hadebe, Fofana, Zeki (Yeni Malatyaspor)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Helenex Yeni Malatyaspor süper lig Aytemiz Alanyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Derbi öncesi Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Elinde kırık tespit edildi... Derbi öncesi Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Elinde kırık tespit edildi...
Transferde büyük bomba patlıyor! Belhanda ezeli rakibe gidiyor...Transferde büyük bomba patlıyor! Belhanda ezeli rakibe gidiyor... İtalyanlar duyurdu: PSG Hakan Çalhanoğlu için resmen devreye girdi!İtalyanlar duyurdu: PSG Hakan Çalhanoğlu için resmen devreye girdi! İngilizler duyurdu: Liverpool'da transfer operasyonu! Ozan Kabak derken... İngilizler duyurdu: Liverpool'da transfer operasyonu! Ozan Kabak derken...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.