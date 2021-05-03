Helenex Yeni Malatyaspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Süper Lig'in 39. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:10
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Süper Lig'in 39. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor,  sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
 
19. dakika sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem  Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.
 
20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın açtığı yerden ortaya dokunan  Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.
 
40. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Sabovic  topu içeriye çevirdi, ceza sahası içinde İlhan Parlak tek vuruşla topu ağlara  gönderdi. 0-1
 
45+ 2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen  Tetteh'in vuruşun top kalecide kaldı.
 
İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.
 
48. dakikada ceza sahası dışında Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top  az farkla auta çıktı.
 
54. dakikada gelişen Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan  şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan  çıktı.
 
55. dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az  farkla auta çıktı.
 
61. dakikada Hafez'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği  topa Tetteh istediği gibi dokunamadı, top az farkla auta çıktı.
 
65. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan  açılan ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
 
86. dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un  kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
 
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
 
Stat: Yeni Malatya 
 
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş
 
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Issam (Dk.  67 Wallace), Hafez, Zeki Yavru, Ahmed Ildız (Dk. 46 Mallan), Mustafa Eskihellaç  (Dk. 76 Umut Bulut), Fofana (Dk. 90 Malle), Adem Büyük, Tetteh
 
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz  Eraltay, Attamah, Sabovic (Dk. 85. Uğur Demirok), Avramovski (Dk. 67 Karahan  Yasir Subaşı), Lennon (Dk. 85 Melih Okutan), Henrique, İlhan Parlak (Dk. 61  Luckassen)
 
Goller: Dk. 40 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 65 Adem Büyük  (Helenex Yeni Malatyaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 24 Hafez,  Dk. 40 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)
 

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Etiketler: Süper Lig Helenex Yeni Malatyaspor Hes Kablo Kayserispor
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