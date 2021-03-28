Her hafta ısrarla yazıyorlar! Emre Mor yeniden Galatasaray'da

Ünlü transfer portalı Todofichajes'e göre Emre Mor sezon sonunda Galatasaray'a imza atacak.

28 Mart 2021 Pazar - 11:22
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Celta Vigo'da disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken, performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.
 
Todofichajes'te yer alan habere göre, Celta Vigo Teknik Direktörü Eduardo Coudet, Emre Mor'u takımda görmek istemiyor. Haberde oyuncunun gelecek sezon Celta Vigo'da forma giyemeyeceği kesinleşti. Emre Mor'un da Celta Vigo'da formak giymek istemediği ve Galatasaray'a dönmek istediği vurgulandı.
 
Haberin detayında Celta Vigo'nun Emre Mor için 1.5 milyon Euro transfer bedeli belirlediği ve bu bonservisi getirmesi halinde oyuncuyu Galatasaray'a göndereceği iddia edildi. 

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Etiketler: emre mor galatasaray
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