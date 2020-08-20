Mert Hakan: Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe

Demir Grup Sivas spor'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte başarılı oyuncunun sözleri: "Burası çok ayrıcalıklı yer. Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Bu çatı altında olmak gurur verici. Yönetimimiz gerçekten mükemmel işler yapıyor. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Takım arkadaşlarımla tabii ki rekabet olacak. İlk 11 için elimden geleni yapacağım. Takdir tabii ki hocamızın.

Emre Belözoğlu'na övgü

Sosyal medyaya düşen konuyla ilgili konuşmaya gerek yok. Savcılığa verdik. Vermiş olduğun kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm. Emre Belözoğlu Türkiye'nin en büyük orta sahası. Çok samimi ve içten biri. Uzaktan tanıyan herkes bilir. Kendisini tanıdığım için çok şanslıyım. Saha dışında da inanılmaz başladı her şeye. İnşallah her şey Fenerbahçe için güzel olacak.

"Aile ortamını şimdiden oluşturduk"

Samandıra'da hocamızın yanına gittik. Sarıldık birbirimize. Oluşan ortamı herkes görmüştür. Sivas'ta aile ortamımız vardı. Herkes birbiri için bir şeyler yapıyordu. Başarıların en önemli etkeni aile olabilmek. Bu sene Fenerbahçe'nin yakalayacağı en büyük şans bu. Sanki yıllardır buradaymışım gibi benim içlerine aldılar. Aile ortamını şimdiden oluşturduk.

"Emre Kılınç'la irtibat halindeyiz"

Emre Kılınç her zaman görüşeceğim biri. İrtibat halindeyiz. İnşallah onun için de her şey güzel olur. Sonunda hayal ettiğim yerdeyim çok mutluyum. Yaşanan olaylar bizi birbirimize daha çok bağladı. Fenerbahçe bana sahip çıktı. Olaylar yaşanmamalı. Profesyonel hayat. Başkanımız çok güzel açıklamalar yaptı. Polemiklerden uzak kalmak istiyorum. Temennim bir daha böyle şeylerin yaşanmaması. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz.

"Taraftarımız olsa bizim için büyük etken olacaktı"

Kadıköy'de en büyük baskının olduğunu futbolcular arasında konuşurduk. Çok büyük bir heyecan var şu anda. Taraftarımız olsa bizim için çok büyük etken olacaktı. Malum süreci inşallah en kısa zamanda atlatırız. Fenerbahçe için bu sene çok farklı heyecan oluştu. Onların desteğini her zaman istiyoruz.

"Gezen, çalışan 10 numarayım"

10 numara oynadım. Gezen, çalışan 10 numara. 10 numara oynarken herkes beni 8 numara sanıyordu. Herhalde 8 numara giymekten kaynaklanıyor. 10 numara olur, 8 numara olur fark etmez.

"Caner abi çok komik birisi"

Ülkemizde futbol coşku ile oynanıyor. 10-15 günlük süreçte inanılmaz ortam oluştu. Bu ortamın başını Caner abi çekiyor. Çok komik birisi."