Herkes Belhanda'nın Fenerbahçe istatistiğini konuşuyor

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, Fenerbahçe mağlubiyeti görmedi.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 14:13
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Geçen sezon 23 Şubat 2020 günü oynanan maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretini noktalayan Galatasaray, bugünkü maçı kazanması halinde 32 yıl sonra art arda iki lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmiş olacak.
 
BELHANDA, FENERBAHÇE YENİLGİSİ GÖRMEDİ
 
Öte yandan Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, Galatasaray'a transfer olduğu 2017 yazından bu yana Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.
 
Belhanda geldiğinden bu yana oynana derbi sonuçları şu şekilde
 
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

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