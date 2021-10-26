Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Aytaç Kara tek başına...

Dün akşam derbiden önce kulübede tek başına oturduğu görülen Aytaç Kara'nın son durumu dikkat çekti.

26 Ekim 2021 Salı - 9:58
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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Sarı Kırmızılı ekibin 28 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara, Vodafone Park'a çıkan ilk futbolcu oldu. Galatasaray'ın stadyuma gelmesinin ardından çimlere ayak basan Aytaç, yedek kulübesine geçti.
 
Tek başına oturan ve yaklaşık 20 dakika telefonuyla ilgilenen Aytaç'ın moralsiz görüntüsü dikkat çekti. Kara derbi kadrosunda kendine yer bulamadı. Tecrübeli orta saha, Sarı Kırmızılı ekipte bu sezon 7 maçta şans bulurken skor katkısı yapamadı.
 
Sezon başı Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç'ın Sarı Kırmızılı ekip ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)

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