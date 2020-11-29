Herkes Gulbrandsen'i konuşuyor

Başakşehir'de gol makinesi olan Gulbrandsen gösterdiği formla parmak ısırtıyor.

29 Kasım 2020 Pazar - 12:59
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Denizlispor'a karşı 2 gol kaydeden Norveçli futbolcu, geçen hafta da Beşiktaş'a karşı gol bulmuştu. Geçen sezon 20 maçta 3 gol kaydeden Gulbrandsen, bu sezon 5 golle geçen sezonki performansını ligin 10'uncu haftasında geçmiş oldu. Hücumda farklı pozisyonlarda da görev alabilen ve sürekli kendisini hazır tutarak takımının kritik gollerine imza atan Norveçli golcünün performansı da teknik direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürüyor
 
GOL KRALLIĞINDA İDDİALI 
 
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon atığı 5 golle de gol krallığında iddialı konuma geldi. Ligde 6 gollü Aytemiz Alanyasporlu Davidson ve Çaykur Rizesporlu Remy'nin ardından 5 gollü oyuncular arasında yar alan Gulbrandsen gol krallığı yarışında da 'varım' dedi.
 

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Etiketler: Gulbrandsen
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