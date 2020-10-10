Herkes Mert Hakan ile Sinan'ı konuştu

İstanbulspor ile hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe dişli rakibini 3-2 yendi.

10 Ekim 2020 Cumartesi - 19:41
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Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.
 
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 7. dakikada Sinan Gümüş, 67. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 77. dakikada Papiss Cisse'den geldi. İstanbulspor'un sayılarını ise 40. dakikada Rroca ve 42. dakikada kendi kalesine Lemos attı.
 
EROL BULUT YENİ SİSTEM DENEDİ
 
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Lemos, Mert Hakan, Sosa, Sinan Gümüş, Cisse ve Kemal Ademi maça 11'de başladı ve Erol Bulut farklı bir dizilişi denedi. Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, mücadelede attıkları gollerin yanında bir de asist yaptı.
 
Sarı-lacivertliler sahaya, Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi 11'iyle çıktı.
 
Konuk İstanbulspor ise Alperen Uysal, Patrick, Welington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök, Eslem Öztürk, Rroca, Abazaj, Papa ilk 11'iyle sahada yer aldı.
 

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Etiketler: fenerbahçe istanbulspor mert hakan sinan gümüş
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