Herkes onun çektiği resti konuşuyor

07 Ekim 2020 Çarşamba - 10:09
2017 yılında Dinamo Kiev
’le sözleşmesi sona erdikten sonra Fikret Orman
döneminde Beşiktaş
’a transfer olan Vida’nın maaşı tartışma konusu oldu.
VİDA 3,8 MİLYON EURO ALIYOR
Bu sezon başta Roma
olmak üzere birçok kulüpten teklif almasına rağmen Beşiktaş’tan aldığı maaş yüzünden transferini gerçekleştiremeyen Vida’nın sanıldığı gibi 3 milyon Euro değil 3,8 milyon Euro kazandığı ortaya çıkarken, tecrübeli defansın indirime gitmemesi yönetimi büyük sıkıntıya soktuğu belirtildi.
500 BİN EURO'LUK İNDİRİMDEN VAZGEÇTİ
Geçtiğimiz ay Erdal Torunoğulları
ise masaya oturan ve maaşından 500 bin Euro kesintiye giden 31 yaşındaki Hırvat’ın ‘Biraz daha indirim yap’ denmesiyle birlikte bu teklife çok kızdığı ifade edilirken, Vida’nın yönetime ‘500 bin Euro indirim yapmıştım fakat şimdi ondan geri adım atıyorum 3,8 milyon euro’dan aşağı inmeyeceğim’ yanıtını verdiği kaydedildi.
4-1 biten Konyaspor
maçında yaptığı kişisel hatalarla taraftarların tepkisini çeken Domagoj Vida Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek kulübesinde oturmuştu.