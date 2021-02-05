Hertha Berlin - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımın başına Bruno Labbadia'yı getiren Hertha, yeni sezona da Alman çalıştırıcı ile girdi ancak Labaddia ile yollar 18. hafta sonunda ayrıldı. Uzun yıllar kulübe oyuncu olarak hizmet etmiş, daha sonra teknik direktör koltuğuna da oturup başarılı işlere imza atmış, arkasından altyapı sorumluluğuna yönelmek istediğini belirtip A takımdan iznini istemiş olan Pal Dardai; "Tehlike anında camı kırınız!" misali yeniden takımın başına geçti. Uzun süredir sakat olan stoper Dedryck Boyata, sol bek Marvin Plattenhardt ve sol açık Javairo Dilrosun henüz iyileşmedi. Golcü Jhon Cordoba da tedbir amaçlı maç kadrosuna alınmadı. Marsilya 'dan kiralanan Nemanja Radonjic ile Juventus 'tan bedelsiz olarak takıma katılan Sami Khedira , Dardai uygun görürse forma giyebilecek durumda...

Önümüzdeki hafta içi Katar 'da, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Bayern'de ise koronavirüs karantina süreci devam eden Leon Goretzka ile Javi Martinez, deplasman kafilesinde yer almadı. TD Hansi Flick ve takımın önemli isimlerinden Thomas Müller, her fırsatta önlerine çıkan her maçı ve kupayı kazanmak istediklerini dile getiriyor. Berlin deplasmanında Hertha'ya karşı iştahlarında bir azalma olmayacak, sonrasında Katar'da FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzelerine götürmek için mücadele edecekler. Son 9 maçta da gol bulan (toplam 12 gol) Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon 31 lig maçına 34 gol sığdırmıştı. Bu sezon şimdiden 24 gole ulaştı, durmaya da niyeti yok...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hertha Berlin'in Pal Dardai öncesi iç sahada oynadığı son 6 maçının 5'i "2.5 ÜST" bitmişti.

- Bayern Münih'in bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 8 maçının tamamı "karşılıklı gollere" sahne oldu ancak son 2 deplasman maçını "gol yemeden" kazandılar.

- Pal Dardia daha önce Bayern'e karşı 10 kez mücadele etti, sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı! (28 Eylül 2018, 2-0)

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